Держава компенсувала роботодавцям понад 100 млн грн за облаштування робочих місць для 1500 працевлаштованих людей з інвалідністю від початку 2024 року. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Допомагаємо роботодавцям усунути бар’єри для працівників з інвалідністю, компенсуючи витрати на облаштування для них робочих місць. З початку цього року понад 1000 підприємців отримали компенсацію за придбані для своїх фахівців з інвалідністю спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої. За підтримки держави облаштували 1500 робочих місць для таких працівників, роботодавцям компенсували витрати на понад 100 млн грн. Робоче середовище має бути комфортним та безпечним для кожної людини», — повідомила Тетяна Бережна.

Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ. Середній розмір компенсації в 2024 році становить 68 тис. грн.

Для своїх працівників роботодавці придбали, зокрема, тактильні матеріали для обладнання підлоги та сходів, сходовий гусеничний підйомник, підіймальну платформу для працівників на візку колісному, спеціалізовані меблі та фурнітуру для пристосування робочих місць працівникам з вадами спини, комп’ютери (ПК, ноутбуки) з вбудованими пристроями захисту очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників з вадами зору, засоби зв’язку та спеціалізовану фурнітуру (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху.

Довідково

Нагадаємо, в серпні 2023 року Уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. За умовами програми сума компенсації становить до 106,5 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 71 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Для отримання компенсації роботодавець має подати заяву впродовж 90 днів з дати працевлаштування фахівця з інвалідністю. Це можна зробити онлайн на порталі Дія або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця.

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні.