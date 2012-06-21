«Завдяки Кремінській підстанції споживачі не залишилися без електропостачання навіть через пожежу, яка спалахнула в Луганській області 6 липня. Тоді єдина «стара» лінія була якраз знеструмлена через вогонь. Ще півтора місяці тому така ситуація призвела б до відключення частини споживачів Луганщини. Але завдяки тому, що підстанція «Кремінська» вже працювала під навантаженням, споживачі цієї проблеми не відчули», – розповів в. о. голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький під час урочистого офіційного відкриття нового енергетичного об’єкту.
Споживачі останні кілька років отримували електрику лише від Луганської ТЕС. Повноцінне електропостачання від об'єднаної енергосистеми України було неможливе, оскільки під час бойових дій магістральні мережі пошкодили та частково залишилися на тимчасово непідконтрольній території. Тож Луганщина фактично опинилася на енергетичному «острові».
Для вирішення проблеми «Укренерго» спланував будівництво ПС «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська і ВЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна. Будівництво завершилося в травні 2020 року, з цього часу обладнання підстанції було включено під навантаження.
З 9 липня підстанція запрацювала в штатному режимі в складі Об'єднаних енергетичних систем України. І тепер регіон отримує додаткові 500 МВт потужності.
«Робота підстанції є стратегічно важливою для Луганщини, яка більше не є енергетичним островом. Відтепер область стала більш привабливою для майбутніх інвесторів», – акцентував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
І представники великих підприємств області упевнені, що нова підстанція допоможе налагодити роботу виробництва.
«Наше підприємство з безперервним виробничим циклом. І запуск нової підстанції «Кремінська» дає заводу можливість більш стабільно і надійно працювати. Справа в тому, що для повноцінної виробничої діяльності заводу – споживачу електроенергії першої категорії, необхідні два незалежних джерела електроенергії. З 2014 року і до сьогодні такий був тільки один – Луганська ТЕС. Тепер, з відкриттям підстанції «Кремінська», ми не будемо хвилюватися про те, що збій на єдиній лінії електропостачання змусить нас зупиняти виробництво. Запуск підстанції знижує виробничі ризики, покращує показники безпеки виробництва, додає виробничої маневреності підприємству»,- заявив голова правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» Леонід Бугайов.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»