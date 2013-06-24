Мінімізувати прямий контакт з ворогом та убезпечити життя військовослужбовців — завдання сучасних високотехнологічних інструментів ведення війни. Першими в цій лінійці стали дрони-безпілотники, які нині масово використовують наші воїни під час виконання бойових завдань різного спектра: від ураження важливих об’єктів, техніки та живої сили ворога до ведення повітряної розвідки і коригування вогню нашої артилерії. Упровадження наземних мобільних та стаціонарних роботизованих платформ, якими керують оператори або і за допомогою штучного інтелекту, — наступний етап посилення бойових спроможностей підрозділів Сил оборони.

Від початку року в Міністерстві оборони кодифіковано та допущено до експлуатації понад десять наземних комплексів вітчизняного розроблення. Роботизація — один з перспективних напрямів посилення українського війська. Вітчизняні виробники працюють над створенням нових моделей і типів роботизованих систем, які мають на меті підвищити спроможності Збройних сил.

Призначення наземних платформ різне: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку. Окрім того, наземні роботи можуть евакуювати поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку — постачати боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, встановлювати мінні загородження. Або, навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора.

Окремі роботизовані комплекси українського виробництва уже пройшли перевірку в бойових умовах й отримали оцінку кінцевого користувача — українських захисників. Конструктори та виробники врахували зауваження і побажання наших військовослужбовців, тож роботизовані наземні платформи мають багато сюрпризів для ворога, повідомляє Міністерство оборони.