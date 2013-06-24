Міністерство економіки разом з KSE Graduate Business School шукає проєкти та рішення, що пришвидшать очищення території України від мін. У межах акселераційної програми підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, яку реалізують з ініціативи Мінекономіки спільно із KSE, стартує новий проєкт «Безпечне поле».

«Проєкт із пошуку та підтримки інновацій та сучасних рішень у гумрозмінуванні набирає обертів. Маємо розробників, що вже тестують вітчизняну машину для розмінування або отримали грант НАТО на вдосконалення своїх розробок.

Відкриваємо набір за новим напрямом. Піротехнічним підрозділам потрібна техніка, яка полегшить підготовку полів до розмінування та зробить цей етап роботи безпечним для саперів. Тож запрошуємо винахідників та виробників, які мають відповідні розробки, долучитися до участі в хакатоні «Безпечне поле», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Проєкт «Безпечне поле» створено спеціально для розробників, які можуть запропонувати прототипи роботизованих косарок. Техніка має оперативно обкошувати зарослі поля, готуючи їх до роботи саперів.

Джерело: Мінекономіки