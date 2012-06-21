38-річний тенісист зі Швейцарії програв у вівторок (за місцевим часом) у Нью-Йорку болгарину Григору Дімітрову, який наразі посідає 78 місце у світовому рейтингу, з рахунком 6: 3, 4: 6, 6: 3, 4: 6, 2: 6. Федерер зазнав поразки на останньому турнірі сезону Великого шолома після 3годин 12 хвилин напруженого поєдинку. Дімітров, чия перемога увінчалася лише у восьмому поєдинку з Федерером, зустрінеться у п'ятницю у півфіналі з росіянином Данилом Медведєвим, який обіграв співвітчизника Федерера Стена Ваврінку з рахунком 7: 6 (8: 6), 6: 3, 3: 6, 6: 1.
Перед цим чинний чемпіон Новак Джокович вибув у другому раунді турніру. Переможець Вімблдону з Сербії поступився Ваврінці з рахунком 4: 6, 5: 7, 1: 2 – тому що у нього виник нестерпний біль у плечі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»