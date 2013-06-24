Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Глава держави подякував учасникам заходу за постійну підтримку нашої країни та її людей, українських громад, які щоденно страждають від російських ударів.

«У час такої жорстокої російської війни проти України бути з Україною і бути в Україні означає захищати все те добре, гуманне, що є в людській природі», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив роль церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну. Адже світ має чути правдивий голос релігійних лідерів і спільнот, бачити, скільки церков та молитовних будинків було знищено внаслідок обстрілів з боку агресора і як багато життів зруйнували всі залучені до війни структури рф. Зокрема, як зауважив Володимир Зеленський, росія використовує церкву для придушення незалежності інших держав, обмеження свобод їхніх громадян.

«Тому гарантувати українську духовну незалежність — наш спільний обов’язок», — переконаний він.

Глава держави зазначив, що підтримка законодавчої ініціативи, спрямованої на зміцнення духовної незалежності України, дуже важлива.

Члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявили про підтримку курсу Президента України на духовну незалежність, захист конституційного ладу, громадської безпеки, прав людини та основних свобод від зловживання держави-агресорки.

ВРЦіРО наголошує, що жодна організація, релігійна чи світська, із центром у країні, що вчинила воєнну агресію проти українського народу, не може функціонувати в Україні. Саме тому рада підтримує законопроєкт уряду, внесений за ініціативою Президента, щодо унеможливлення діяльності таких організацій у нашій країні, повідомляє Офіс Президента.