Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні при Раді ООН з прав людини продовжує фіксувати тортури та інші злочини російських військових щодо українців, а також припускає підбурювання до геноциду в російських медіа. Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні Ерік Мьозе під час представлення усної доповіді, якого цитує сайт Ради ООН з прав людини.

Комісія проводить поглиблене розслідування катувань, сексуального та гендерного насильства, ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. У доповіді зазначено, що бомбардування та «напади із застосуванням вибухової зброї в населених районах» призвели до значних руйнувань і стали основною причиною смертей і поранень цивільного населення. Комісія зафіксувала атаки на житлові будинки, медичні заклади, вокзали, ресторани, магазини та інші цивільні об’єкти. У більшості випадків військової присутності на постраждалих об’єктах або поблизу них не було, констатують експерти.

Ерік Мьозе повідомив, що комісія зібрала додаткові докази того, що російські військові на підконтрольних їм територіях широко і систематично застосовували тортури. Основними жертвами російських окупантів ставали ті, кого вважали інформаторами ЗСУ. Катували людей під час допитів, щоб вибити із жертв необхідну інформацію. При цьому часто відбувалися зґвалтування, тобто окупанти чинили сексуальне насильство.

Учасники дискусії засудили систематичне і широкомасштабне застосування катувань, умисні вбивства і позасудові страти, напади на цивільних осіб, зґвалтування, незаконне ув’язнення і незаконні переміщення, які задокументувала комісія.

Понад 19 тисяч українських дітей стали жертвами насильницького переміщення і депортації, які спланувало і здійснило вище керівництво російського режиму. Це воєнний злочин і злочин проти людяності, які можна прирівняти до злочину геноциду відповідно до Конвенції про геноцид 1948 року, йдеться в доповіді. Комісія вважає, що недостатня обізнаність про точну кількість переміщених дітей може перешкоджати швидкому поверненню.

Комісія стурбована звинуваченнями України в геноциді, які поширює російська влада.

«Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Комісія продовжує розслідування із цього питання», — йдеться в повідомленні.

Правозахисники ООН вражені масштабами і тяжкістю злочинів, які скоюють російські окупанти, і наголошують на необхідності притягнути винних до відповідальності.Ерік Мьозе повідомив, що Рада ООН розглянула звіт комісії та продовжить її мандат ще на рік.

Системність і масштаби злочинів, які рф скоює в Україні, мають ознаки переслідування українців як національної групи. Це злочин проти людства, адже вони мають ознаки геноциду, переконаний Генеральний прокурор України Андрій Костін, який також виступив перед Радою ООН з прав людини, йдеться в телеграм-каналі Офісу Генпрокурора. На його думку, цивілізований світ має захищати фундаментальні права людини і давати відсіч тим, хто їх зневажає.

«Умисні вбивства, позасудові страти, катування, жорстоке поводження, примусове переміщення та незаконне позбавлення волі — далеко не повний перелік злочинів, які щоденно скоює росія проти українців», — сказав Генпрокурор. Він вважає, що системність і масштаби цих злочинів — ознаки переслідування українців як національної групи, злочину проти людяності. Багато із цих злочинів також мають ознаки геноциду.

«Робота комісії та її висновки — невід’ємна складова всеосяжної відповідальності агресора за злочини. Переконаний, що спільними зусиллями зможемо розірвати коло безкарності. Сподіваюся на подальше зміцнення нашої співпраці», — підсумував Андрій Костін.