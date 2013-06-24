Україна фіксує прізвища усіх російських атомників, які приїздять на Запорізьку АЕС, з метою застосування щодо цих осіб міжнародних санкцій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю одному з телеканалів.

«Прощення їм не буде. І вони розуміють, що, повертаючись назад в ротацію, вони вже підпадають під санкції просто за фактом свого перебування на електростанції», - зазначив очільник Міненерго.

Герман Галущенко наголосив, що в умовах російської окупації ЗАЕС залишається потенційно небезпечним об’єктом навіть у неробочому стані. «Те, що зараз ЗАЕС не працює, не означає, що відсутня небезпека. Бо у будь-якому разі там в активній зоні зберігається ядерний матеріал. Так само на ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Будь-який атомний об’єкт – це величезний набір ризиків», - зазначив Міністр.

Він нагадав, що місія МАГАТЕ дійшла висновку, що росіяни, які розмістили на ЗАЕС своїх військових і військову техніку, порушили всі сім базових стовпів ядерної і радіаційної безпеки.

«росіяни знищили все, до чого дійшов цивілізований світ у розвитку мирного атома», - підкреслив Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що за такі дії відповідальність повинні нести не тільки окремі працівники «Росатому», але і атомна галузь держави-терориста в цілому.

Очільник Міненерго нагадав, кілька країн уже застосували санкції щодо «Росатому», а такі держави, як Фінляндія і Болгарія, відмовилися від розпочатих раніше проектів співпраці з російською компанією, не чекаючи офіційних санкцій.

«Це критично важливо, бо (атомна енергетика – ред.) - це єдина стаття інтелектуального експорту в енергетиці росії. Але немає чого робити інтелекту варварів на цивілізованому ринку», - підкреслив Міністр.