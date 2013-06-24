Наразі російські канали, які є рупорами пропаганди кремля, намагаються обійти санкції Європейського Союзу, але їм це не вдасться.

Про це в інтерв'ю Укрінформузаявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«російські канали намагались і намагаються обійти санкції у будь-який спосіб. Але тут пропагандисти не зможуть викрутитися, адже обмеження стосуються всіх каналів, які раніше, ще в березні, потрапили у санкційний список. Наприклад, канали групи Russia Today. А це і RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish. Їхня діяльність теж заблокована», - сказала вона.

За словами Герасим’юк, обмеження у шостому пакеті санкційЄС стосуються і представників російського й білоруського медіабізнесу, зокрема голови роскомнадзору Андрія Липова, пропагандистів з RIA Novosti Петра Акопова і Тимофія Сергейцева, Вікторії Никифорової, голови ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліни Кабаєвої, співзасновника Яндекса Аркадія Воложа.

«Список білоруських медійників теж чималий: Андрій Сич, співведучий програми «Платформа» на державному телевізійному каналі «беларусь 1»; Ігор Тур, співробітник державного телевізійного каналу білорусі «ОНТ»; Людмила Гладка, кореспондентка газети «беларусь сегодня», ведуча державного ТК «беларусь 1»; Григорій Азарьонок, співробітник державного телеканалу білорусі «СТВ», - додала Герасим'юк.

Вона також висловила думку, що у російських телеканалів, які ще не потрапили під санкції ЄС, немає майбутнього. За словами Герасим'юк, Нацрада ще у квітні звернулася до РНБО та СБУ про сприяння у внесенні до санкційних списків Євросоюзу не тільки вже зазначених російських каналів, а й таких як «НТВ», «НТВ Мир», «РЕН ТВ», «СТС», телерадіокомпанія «Петербург» тощо.

«Ще раніше, в березні, ми звернулися до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля щодо розширення переліку заборонених у ЄС російських каналів» - зазначила вона.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації та білорусі, який, серед іншого, передбачає призупинення мовлення трьох російських медіа, що перебувають у державній власності: «росія РТР/РТР Планета», «росія 24/Russia 24» та Міжнародного ТВ-центру. Також санкції поширюються на Національну державну телерадіокомпанію республіки білорусь «белтелерадиокомпания» і провідного оператора телекомунікаційних послуг міністерства оборони рф АТ «Воентелеком».