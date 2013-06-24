російських окупантів необхідно покарати за жахливі злочини, які вони скоїли на території України. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час зустрічі із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом, який відвідав Київ. Глава держави подякував за підтримку МКС.

«Важливо, що ми не самі в бажанні домогтися справедливості для України. З вашою допомогою зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися в майбутньому навіть теоретично», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський назвав важливим відкриття незабаром офісу прокурора МКС в Україні. Наша держава готова всіляко сприяти його роботі.

Президент сказав, що для українського суспільства, зокрема для майбутніх поколінь, надзвичайно важливо, щоб була реакція на депортацію росією українських дітей з окупованих територій нашої держави.

«Як повернути їх на Батьківщину, до родин? Це надзвичайно складне завдання, і я буду дуже вдячний за ваші ідеї та допомогу в цьому», — звернувся він до Каріма Хана.

Глава держави наголосив на важливості встановлення реальної кількості загиблих українців: «Не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією рф. Особливо в населених пунктах на сході України. Це десятки тисяч жертв. Без сумніву, це геноцид українського народу. Але щоб це визнали, маємо знати долю всіх людей».

Прокурор МКС подякував Президентові за особисте лідерство в питанні відновлення справедливості для України та притягнення винних у злочинах до відповідальності законним шляхом, хоч цей шлях і нешвидкий.

«Бо без верховенства права матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї», — зазначив Карім Хан і наголосив на важливості прискорення співпраці з Офісом Генерального прокурора України, щоб і українці, й люди в усьому світі якнайшвидше побачили справедливість, а винних було покарано.

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