російським фармацевтичним компаніям не вистачає хроматографічних колонок - пристроїв, які використовуються під час розробки нових ліків і для контролю якості під час випуску вже зареєстрованих препаратів.

Як передає Укрінформ, про це пише Коммерсант з посиланням на кількох фармвиробників.

Зокрема, в компанії «Активний компонент» заявили, що наявних у них запасів хроматографічних колонок вистачить на три-шість місяців.

Дефіцит цього обладнання пов'язаний з відмовою західних виробників постачати в росіюкомплектуючі. Основними постачальниками колонок у рф були американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex і німецькі Merck і Macherey-Nagel. Після початку війни вони обмежили або припинили роботу на російському ринку.

російські компанії тепер отримують хроматографічні колонки через треті країни. Але через порушення логістики пристрої подорожчали на 30-50%, а строки їх доставки зросли.

Деякі фармвиробники закуповують колонки у сторонніх посередників, інші тестують пристрої китайського виробництва. Складність у тому, що за будь-якої зміни постачальника потрібно вносити зміни в документацію, подану під час реєстрації препарату, а це тривалий і забюрократизований процес.

Ще серйознішою може бути проблема з хроматографами, ввезення яких у росію заборонено в рамках санкцій ЄС, попереджають два дистриб'ютори. З цієї причини багато фармвиробників не зможуть оновити це обладнання, а також втратять сервісне обслуговування.

Як повідомлялося, 24 лютого росія почала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст і сіл. ЗСУ, Національна гвардія, сили Територіальної оборони та весь український народ чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.

Після початку війни проти росії було запроваджено масштабні санкції з боку світової спільноти.