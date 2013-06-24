У Європі вже більш як 30 країн блокують російську пропаганду, зокрема мовлення телеканалів рф.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Більше ніж 30 країн Європи вже так чи інакше блокують російську пропаганду. Прекрасний приклад є в Латвії. Там з 9 червня заборонили мовити 80 російським каналам», - сказала вона.

За словами Герасим'юк, Національна рада відразу після початку повномасштабного вторгнення росії звернулася до відповідних інституцій в ЄС, європейських медіарегуляторів, провайдерів та мовників з пропозицією виступити єдиним фронтом проти російської пропаганди і заблокувати всі російські пропагандистські канали.

«Ми постійно над цим працюємо, наголошуємо європейським регуляторам на загрозі російської пропаганди і необхідності блокування цього рупору Кремля. Бо рашистська пропаганда буквально вбиває», - зауважила голова Нацради.

За її словами, більш як 30 країн Європи з лютого заблокували мовлення каналів RT і Sputnik, утім, інші російські канали до початку червня не потрапляли до європейських санкцій.

«Під час численних багатосторонніх і двосторонніх міжнародних зустрічей український медіарегулятор неодноразово надавав європейським партнерам приклади руйнівної російської пропаганди та постійно наполягав на необхідності розширення санкцій у медіасфері. Врешті-решт наші європейські партнери ухвалили рішення внести до шостого пакета економічних та індивідуальних санкцій ЄС низку обмежень, що блокують розповсюдження ще трьох російських пропагандистських медіа», - сказала вона.

Як повідомлялося, Європейський Союзухвалив шостий пакет санкцій проти рф та білорусі, який, серед іншого, передбачає призупинення мовлення трьох російських медіа, що перебувають у державній власності: «росія РТР/РТР Планета», «росія 24/Russia 24» та Міжнародного ТВ-центру.