Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачають компоненти для російських дронів.

Указ глави держави №466/2025 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах типу «Shahed» виявили компоненти китайського виробництва.

«Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників», - розповів Власюк.

Росія активно використовує співпрацю з китайськими компаніями в обхід санкцій, щоб забезпечити виробництво дронів у війні проти України.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, передає Укрінформ.

Видання ознайомилося зі службовими записками російської компанії «Аеро-ХІТ» та її листуванням з урядовцями РФ. Документи, зокрема, свідчать про те, як Москва скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції і отримати можливості для створення безпілотників для атаки по Україні.

«У них (документах - ред.) детально викладено раніше не оприлюднений приклад російсько-китайської корпоративної співпраці у сфері оборонних технологій. Документи показують, як чутливі технології можуть переміщатися з Китаю до Росії, навіть якщо уряд Сі Цзіньпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін», - йдеться у публікації.

Як зазначається, компанія «Аеро-ХІТ», яка отримала державне фінансування рф, стверджує, що її завод поблизу аеропорту в далекосхідному місті Хабаровськ матиме потужність виробляти до 10 тисяч дронів на місяць цього року і планує розширити виробництво більш досконалими моделями. Компанія швидко перетворилася на одного з основних постачальників дронів для військових операцій РФ на Херсонщині, пише видання.

Серед продуктів компанії є FPV-дрон Veles, завдяки якому пілоти можуть стежити за полем бою в режимі реального часу через екран або окуляри віртуальної реальності. Згідно з документами на придбання у березні, одне замовлення таких безпілотників коштувало 8 млн руб. або близько $1000 за дрон.

Документи свідчать, що з 2023 року інженери цієї компанії співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel над локалізацією виробництва дронів моделі Autel EVO Max 4T. Ця модель була створена для цивільного використання, але виявилася ефективною в бойових умовах - зокрема через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Торік у червні Міністерство фінансів США наклало санкції на компанію «Аеро-ХІТ». Відносини між двома компаніями були короткочасно перервані через санкції, але контакти з персоналом Autel були відновлені приблизно в кінці 2024 року, і з травня 2025 року сторони ведуть переговори про локалізацію виробництва дронів. Водночас у Autel відкинули співпрацю з російською компанією.

Крім того, зазначається, що інші окремі компанії з КНР також продовжують працювати з РФ. Деякі з них були пов’язані з Харбінським інститутом технологій, який має історичні зв’язки з російською армією і який відвідав російський правитель Путін у травні 2024 року.

Джерело: Укрінформ