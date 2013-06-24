Міністерство фінансів України підтримує рішення червневого пленарного засідання Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинити права росії як члена організації та обмежити її участь у діяльності FATF. Таке рішення свідчить, що неспровокована незаконна агресія росії проти України явно суперечить мандату, принципам та зобов’язанням FATF.

Україна закликатиме до подальших кроків FATF під час жовтневого пленарного засідання. Міністерство наголошує на значних ризиках відмивання грошей, фінансуванні тероризму та розповсюдженні зброї масового ураження росією, що порушує стандарти і принципи FATF. Україна й надалі надаватиме своїм міжнародним партнерам відповідну інформацію, щоб гарантувати, що під час подальших оглядів FATF вживатиме заходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Мінфін закликає інші держави надати допомогу в цьому й підтримати остаточне виключення росії з FATF і внесення її в чорний список.