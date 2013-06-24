Під час 100-ї сесії Дунайська Комісія ухвалила рішення про те, що росія повинна вийти з організації до 29 лютого 2024 року. Це стало наслідком ракетних та дронових атак, які наносили росіяни по Нижньому Дунаю в Україні. У випадку, якщо росія не зробить цього у встановлений строк, країни-члени Комісії більше не матимуть жодних зобов'язань по відношенню до росії в рамках Белградської Конвенції. Про цеповідомляє Урядовий портал.

«Цинічні та зухвалі удари росіян по українській портовій інфраструктурі Дунаю не можуть залишатися без відповіді. Такі дії агресора ставлять під загрозу не лише безпеку судноплавства на Дунаї, а й загрожують голодом усьому світу. Дунайський портовий кластер наразі є альтернативним експортним шляхом для українського продовольства. росія не повинна мати право голосу у будь-якій міжнародній організації, тож я вітаю рішення 100-ї сесії Дунайської Комісії. Жорсткі санкції, у тому числі і фінансові, будуть потужною відповіддю агресору за вчинення воєнних злочинів», – прокоментував рішення Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Дунайська Комісія призупинила повноваження представників росії та виключила їх зі складу секретаріату Комісії. Після припинення членства росії до складу Комісії входитимуть Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.