Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч зі старшим юрисконсультом Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Брендою Голліс. Сторони обговорили підготовку матеріалів для позову проти росії та її притягнення до відповідальності за злочини проти української цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко наголосив, що військова агресія росії проти України є безпрецедентною в масштабі руйнувань цивільних об’єктів енергетики та порушення міжнародного права у світовій історії.

Протягом осінньо-зимового періоду держава-терорист цілеспрямовано обстрілювала об’єкти генерації, підстанції та розподільні мережі з ракет, дронів та артилерії. Тільки 23 листопада 2022 року в результаті масованої російської атаки в Україні було одночасно знеструмлено 13,5 млн споживачів.

Міністр наголосив, що, окрім свідомого знищення цивільної енергетичної інфраструктури, своїми діями в Україні росія наражає увесь світ ще й на ядерну катастрофу.

Очільник Міненерго нагадав, що одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на АЕС: аварійно відключились енергоблоки та перейшли на дизель-генератори – живлення останньої надії.

«Це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства. Це не що інше, як ядерний тероризм. Росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності і людства. російська федерація повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора», - наголосив Герман Галущенко.