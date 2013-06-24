Механізми конфіскації заморожених російських активів обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністр Дениса Шмигаля. У заході взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра, дипломати та інші.

«росія має заплатити за руйнування в Україні», — зазначив глава уряду і додав, що іноземні партнери вже почали передавати Україні кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, у межах ініціативи G7 наша держава отримає 50 мільярдів доларів, і перші транші торік в грудні вже надійшли до державного бюджету.

«Ми наполягаємо, що всі суверенні російські активи, заморожені на Заході, мають бути конфісковані й передані на користь України», — наголосив Прем’єр.

На нараді обговорили підсумки виконаної роботи та план взаємодії з партнерами на нинішній рік.

«Наша мета — примусити росію компенсувати всю завдану Україні шкоду. Послідовно працюємо в цьому напрямі», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.