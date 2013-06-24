Учора у світі вшановували пам’ять жертв страшного російського злочину — збиття літака Малайзійських авіаліній MH17. Дев’ять років тому катастрофа забрала життя 298 людей, серед яких 80 дітей.

МЗС України у заяві закликало всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати відповідно до резолюції РБ ООН 2166 (2014) задля притягнення росії та всіх причетних до відповідальності за цей ганебний та жорстокий випадок порушення норм міжнародного права.

«Ми схвалюємо прийняття рішення Окружним судом міста Га­ага щодо визнання винними й засудження до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були спільниками у збитті літака рейсу MH17. Ми також підтримуємо рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Європейського суду з прав людини про визнання їхньої юрисдикції розглядати спори щодо порушення росією її міжнародно-правових зобов’язань», — йдеться в тексті заяви. Україна й надалі докладатиме всіх можливих зусиль, щоб встановити справедливість стосовно жертв трагедії, домогтися відповідальності та гарантій неповторення цього трагічного інциденту.