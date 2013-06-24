Від початку війни росія жодного разу не надала можливості Україні забезпечити тимчасово окуповану територію лікарськими засобами через гуманітарні коридори. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, передає пресцентр МОЗ.

«росія не дає можливості забезпечити ліками тимчасово окуповану Херсонщину. Водночас трапляються настільки цинічні випадки, коли окупаційні війська відбирають вантажі у волонтерів і видають їх за забезпечення від росії. МОЗ зверталося до міжнародних партнерів – Червоного Хреста, Всесвітньої організації охорони здоров’я, організації «Лікарі без кордонів», проте не отримало жодних гарантій безпеки та підтверджень організації гуманітарних коридорів», — пояснює Олександр Комаріда.

Водночас для забезпечення прифронтових регіонів ліками працює програма «Доступні ліки» та точки видачі ліків, що надходять як гуманітарна допомога.

За програмою «Доступні ліки» пацієнти як і раніше можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. До програми входять лікарські засоби проти серцево-судинних хвороб, діабету І типу (інсулінозалежний) та ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового діабету, а також препарати для профілактики інфарктів та інсультів.

Щоб отримати ліки для амбулаторного лікування, які надходять як гуманітарна допомога, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря або до лікарні за призначенням на лікарський засіб, а потім — отримати його абсолютно безплатно. Ліки як гуманітарна допомога надходять практично на всі заклади «первинки».