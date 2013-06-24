Президент Європейської ради Шарль Мішель із трибуни Радбезу ООН звинуватив росію у скоєнні жахливих воєнних злочинів і блокаді постачання зерна з України. Він розповів присутнім, як був вражений звірствами російських загарбників у Бородянці, яку особисто відвідав минулого місяця, і заявив, що за ці злочини їх неодмінно слід покарати. Він пообіцяв надавати все можливе сприяння українській владі у збиранні доказів проти росіян. Окремо він зупинився на жорстокому сексуальному насильстві, яке коїли російські солдати.

«Ми чуємо повідомлення, що російські збройні сили застосовують сексуальне насильство як зброю у війні. Сексуальне насильство — це воєнний злочин, злочин проти людяності. Тактика тортур, терору і репресій. Ганебні вчинки у ганебній війні. І їх слід викрити і покарати без шансу уникнути відповідальності», — заявив Шарль Мішель. За його словами, кремль може заборонити вживати слово «війна», але це не змінює стану справ.

«Тисячі загиблих українських жінок, дітей, чоловіків. Звірства. Зґвалтування. Незчисленна кількість українських міст, розбомблених до руїн. Це війна. Варварська війна, яку розпочала країна — член Ради безпеки ООН», — заявив президент Європейської ради.

Далі у промові Шарль Мішель прямо звернувся до представника рф в ООН Василя Небензі. «Пане посол, будьмо відверті. кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни ширяться світом і підштовхують до продовольчої кризи, бідності та дестабілізації всього регіону. росія несе повну відповідальність за цю кризу — повну відповідальність, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації», — сказав президент Європейської Ради. За його словами, мільйони тонн зерна стоять у контейнерах, тому що рух у Чорному морі блокують російські кораблі.

«Це російські атаки руйнують інфраструктуру України, російські танки, бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай. Кремль атакує також зерносховища і викрадає зерно з України, звинувачуючи інших», — заявив Шарль Мішель.

Після цих слів постпред рф встав і пішов до виходу. «Пане посол, ви можете вийти із зали. Можливо, простіше не чути правду», — сказав йому навздогін президент Євроради. У кулуарах Василь Небензя сказав журналістам, що «не міг залишатися» і звинуватив Шарля Мішеля у брехні.

«Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця», — прокоментував демарш російського дипломата постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він додав: важливо, щоб російська делегація продовжувала і далі з’являтися на засіданнях Радбезу щодо України. «Вони цінні як своєрідні досудові зустрічі, тому що вони все фіксують. Усе, сказане співучасниками злочину, може і буде використано проти них у суді», — зазначив постпред.

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