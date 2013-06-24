Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію авторства України та ще пів сотні держав. За проголосували 94 країни, проти — 13, утрималося 74. Проти голосували: білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Зімбабве.

У резолюції Генасамблея визнає, що росію слід притягнути до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно юридичні наслідки для рф мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна.

«Репарації, які росії доведеться заплатити за скоєне, — це тепер частина міжнародно-правової реальності», — прокоментував рішення Генасамблеї Президент Володимир Зеленський.