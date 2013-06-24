15 липня Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив з онлайн-промовою на засіданні G20. Зокрема, він закликав лідерів країн G20 посилити санкційний тиск проти рф, щоб зупинити війну та глобальну світову кризу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання відбулось в Індонезії за участю міністрів фінансів та голів центробанків країн-членів G20, керівництва МВФ, Світового Банку, Європейської комісії, ЄЦБ, ООН та СОТ. Зустріч була присвячена Україні, обговоренню чинників і наслідків наростаючої глобальної економічної кризи.

Подія розпочалась зі звернення Міністра фінансів Індонезії Шрі Муляні та представників країн G20 і Міжнародного Валютного Фонду.

Міністр фінансів США Джанет Єллен в черговий раз відзначила роботу Сергія Марченка та українського Уряду у збереженні фінансової стабільності країни в умовах злочинного повномасштабного вторгнення рф. Також Джанет Єллен та інші представники країн-світових лідерів, виступили з жорстким засудженням дій рф в Україні, окресливши руйнівні наслідки для всього світу.

Міністр фінансів Великобританії Надхім Захаві зазначив, що Великобританія продовжить і надалі підтримувати Україну. За його словами, виключно дії росії спричинили глобальну продовольчу та енергетичну кризи. Представники Канади, Німеччини, Франції, Італії та інших країн-учасників висловили солідарність з такою позицією.

Головне з виступу Сергія Марченка на засіданні G20:

«Політика балансу сил має бути поставлена під питання. Вона повністю трансформується. Раніше світовий порядок був встановлений з урахуванням певних історичних подій і їх наслідків. Але всі на цій зустрічі G20 повинні розуміти, що умови змінились. Війна, яку розпочала росія, означає завершення існуючого світового порядку.

росія застрягла в уявленні світового порядку 19 століття з агресивною зовнішньою експансією та колоніальною ментальністю. Цього факту більш ніж достатньо, щоб не розглядати росію як глобального гравця у 21 столітті.

Під час попередньої зустрічі G20 у квітні я говорив про те, що для правильного вибору потрібен правильний час. І якщо не буде правильного вибору, то світова фінансова система може перейти до стану виживання. На жаль, ми вже бачимо ці зміни.

Цивілізований світ починає потопати в численних кризах. Але причиною відсутності продовольчої безпеки, зростання цін на енергоносії, кризи вартості життя, гуманітарної кризи є не війна в Україні, як ми зазвичай чуємо та читаємо у ЗМІ. Фраза "війна в Україні" навіть не містить слова "росія".

Саме росія і тільки росія винна у цих кризах, і вже зробила життя майже в кожній з ваших країн важчим, більш нестабільним і турбулентним.

росія змушує ООН та МВФ ламати голову над тим, як врятувати африканські країни від голоду. росія змушує ЄЦБ ламати голову над тим, як стримати інфляцію в Єврозоні. росія змушує США ламати голову над енергетичною безпекою в усьому світі.

Чи не забагато честі для терористичної держави, якою є росія, щоб так багато країн світу загрузли у створених рф проблемах?

Ми маємо зупинити причину цих проблем. І практичне рішення – це запровадження більш жорстких санкцій.

Я закликаю вас об'єднати зусилля, щоб зупинити росію, дії якої спрямовані не лише проти України, а й проти всіх нас.

Йдеться не про те, щоб зробити правильний вибір, приймаючи чиюсь сторону.

Йдеться про те, щоб жити у світі взаємної поваги на противагу світові, де не існує правил та не визнають кордонів.

Давайте не допустимо перекреслення прогресу, якого ми досягли у побудові світового порядку».