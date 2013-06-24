Комерційні супутники США стануть «законними цілями» для удару з боку росії, якщо їх застосовуватимуть для військової допомоги Україні.

Як передає Укрінформ, про це заявив в ООН заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс рф Костянтин Воронцов, повідомляє ТАСС.

«Ідеться про залучення СШАта їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь», - сказав Воронцов.

При цьому, за його словами, Захід нібито наражає на «невиправдані ризики» усталеність мирної космічної діяльності та соціально-економічних процесів, від яких залежить «благополуччя людей», особливо в країнах, що розвиваються.

У перші дні повномасштабної російської агресії в Україні приватна американська компанія SpaceX Ілона Маска вирішила допомогти українській армії та забезпечила її безперебійним супутниковим зв'язком Starlink. Україні було передано близько 20 тис. терміналів, підтримка яких уже коштувала компанії 80 млн доларів. Також з'являлася інформація, що США надають Україні допомогу розвідданими, отриманими з супутників.