російська федерація з 11 по 21 липня призупинила постачання газу «Північним потоком» припинилося через проведення планових профілактичних робіт.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті оператора Nord Stream.

«З 11 по 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу «Північний потік» для проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів та систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу», - йдеться в повідомленні.

Уточняється, що графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу. А інформація про проведення робіт була своєчасно розкрита відповідно до вимог Регламенту (ЄС) No 1227/2011 (Положення про сумлінну поведінку учасників та прозорість оптового енергетичного ринку – РЕМІТ).

Як повідомлялося, Канадавирішила повернути Німеччині газову турбіну, побудовану компанієюSiemensEnergyAG, що використовувалася в системі трубопроводу NordStream. Рішення прийнято попри заперечення уряду України, а також великої української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій.

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчаруванняу зв’язку із прийняттям відповідного рішення.