російський монополіст Газпром оголосив про призупинення з 1 червня постачання газу данській компанії Orsted, а також британській Shell Energy Europe, які відмовилися від оплати в рублях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфаксіз посиланням на заяву Газпрому.

Orsted 30 травня оголосила, що не платитиме «Газпрому» в рублях, як цього вимагає російська сторона. Термін оплати, йшлося у заяві компанії, завершується 31 травня. Даніяне отримує російський газ по газопроводу, який може перекрити Газпром.

При цьому Orsted зазначала, що після призупинення поставок залишиться можливість закуповувати енергоносії на європейському ринку.

Крім того, британська Shell Energy Europe Limited повідомила "Газпром експорт", що теж не має наміру здійснювати платежі за контрактом на постачання газу до Німеччини у рублях.

Сьогодні Газпром уже підтверджував призупинення постачання газу до Нідерландів (GasTerra B.V.) у зв'язку з несплатою в рублях через відмову платити за новими правилами. Раніше купувати газ за рублі відмовилися Фінляндія, Болгарія та Польща, постачання в ці країни також було призупинено.

1 квітня президент росії путін указом зобов'язав вести розрахунки за газ тільки в рублях з країнами, які уряд росії визнав «недружніми» за їхню позицію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.