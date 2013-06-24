Росія, найімовірніше, скасувала навчання «Захід-23», що мали відбутися у вересня цього року, через брак військових і техніки.

Про це в Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

З 2010 року у РФ діяв чотирирічний цикл із ротації «спільних стратегічних навчань», які є продовженням наймасштабніших радянських навчань «Захід-23», по усій країні. Проте з 2021 року Росія почала розміщувати їх на заході країни щонайменше один раз у два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу із боку НАТО.

«Росія, ймовірно, скасувала «Захід-23» через те, що у неї замало військ і техніки. Неефективність російських військових в Україні показала, що «спільні стратегічні навчання» мали обмежену цінність для тренування і переважно проводилися «на показ», – йдеться у зведенні.

У Міноборони Британії додали, що існує реалістична ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до критики всередині країни через початок «спільних стратегічних навчань» під час війни.

Нагадаємо, у попередньому зведенні британська розвідка розповіла, як стратегічно важливі газові і нафтові платформи у Чорному морі можуть бути задіяні під час бойових дій.