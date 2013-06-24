Росія та її керівництво несуть повну відповідальність за агресію в Україні. Водночас Європейський Союз продовжить надавати Києву регулярну і прогнозовану фінансову підтримку.

Про це йдеться успільній заяві президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає Укрінформ.

«Три роки тому Росія розпочала повномасштабну і незаконну агресивну війну проти України. Український народ продемонстрував мужність, захищаючи свою країну та основні принципи міжнародного права. Ми віддаємо данину пам’яті всім тим, хто віддав своє життя і втратив близьких за незалежність і свободу України», – йдеться у заяві.

Там наголосили, що Росія та її керівництво несуть повну відповідальність за війну проти України та звірства, вчинені проти українського населення.

«Ми продовжуємо закликати до відповідальності за всі скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми вітаємо нещодавні кроки, зроблені на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – наголосили в ЄС.

Лідери блоку нагадали, що Євросоюз разом із партнерами надали Україні економічну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу на загальну суму 135 млрд євро, з яких 48,7 млрд євро спрямували на військову допомогу. «Європейський Союз продовжить надавати Україні регулярну і прогнозовану фінансову підтримку, в тому числі на відновлення країни після війни», – запевнили вони.

У заяві також згадується прийняття Євросоюзом у понеділок 16-го пакету санкцій проти РФ «для подальшого посилення колективного тиску на Росію з метою припинення її агресивної війни». «Разом з партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та тих, хто причетний до війни, і залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну», – наголошується у тексті заяви.

Паралельно блок вжив безпрецедентних заходів на рівні ЄС для нарощування виробництва європейської оборонної промисловості і буде продовжувати збільшувати свої потужності, йдеться у заяві. Це, зокрема, дозволить ЄС посилити військову підтримку і співпрацю із Україною.

Лідери Євросоюзу підкреслили, що Україна «є частиною нашої європейської родини», нагадавши про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС та початок переговорів про вступ. «Ми вже інтегруємо Україну у внутрішній ринок ЄС. Майбутнє України та її громадян – в Європейському Союзі», – наголосили вони.

У заяві також зазначили, що Україна «за найскладніших обставин» досягла значного прогресу в реформах, пов’язаних зі вступом до ЄС. «У складному міжнародному та геополітичному середовищі ми наголошуємо на важливості збереження трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною», – заявили європейські лідери, наголосивши на необхідності забезпечення постійної уваги міжнародної спільноти до підтримки України у досягненні «всеосяжного, справедливого і тривалого миру на основі української формули миру».