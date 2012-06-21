В ув’язненні в незаконно анексованому Росією Криму перебувають не менше 60 кримських татар, які є політичними в’язнями. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. «Кількість тих, кого ми вважаємо політв’язнями, тобто позбавлених волі й які перебувають за гратами або в СІЗО, або тих, хто вже отримав так звані судові вироки, або обмежені судовими вироками в пересуванні по Криму, — понад 60 осіб», — повідомив Рефат Чубаров.
За його словами, в цю кількість не входять ті, хто отримав грошові штрафи за участь у заходах 26 лютого 2014 року чи інших політичних акціях. З урахуванням оштрафованих таких людей буде вже «кілька сотень», зазначив політик. «Кількість дітей, які залишилися без батьків, бо батьки за гратами, вже більше сотні», — зазначив він. Загалом, за даними експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в межах політично мотивованих кримінальних справ.