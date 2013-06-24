В Україні внаслідок російської агресії загинули 345 дітей, понад 644 дітей поранені.

Як повідомляв Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 4 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинуло та понад 644 поранено», - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Третього липня внаслідок обстрілу агресорами міста Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка. 3 липня війська РФ вкотре обстріляли місто Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, місто Слов’янську на Донеччині 3 липня зазнало найпотужніших за останній час обстрілів. За попередніми даними, серед шістьох загиблих - одна дитина.