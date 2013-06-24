В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 383 дитини, 742 – дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 7 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 205, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Повідомляється, що у понеділок, 6 вересня, внаслідок обстрілу ворогом Баштанського району Миколаївської області загинула дитина.

Також вчора внаслідок обстрілу смт Печеніги Чугуївського району Харківської області поранено 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2472 заклади освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні станом на 2 вересня безвісти зниклими вважаються 228 дітей.