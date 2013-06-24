Війська росії від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні 240 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Станом на ранок 26 травня більш ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинуло та понад 436 поранено», - ідеться у повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області загинули двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу росіянами Маріуполя була поранена 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами рф с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією ноги 6-річна дівчинка.

24 травня через обстріл окупантами Балаклії Харківської області була тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я збирає інформацію про дітей, які зазнали травмувань під час війни з росією. Зібрані дані передаватимуться до Офісу Президента і спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.