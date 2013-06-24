російська федерація за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 2600 різних ракет, переважно – по цивільних об’єктах.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час виступу на TIME100 Gala, передає Укрінформ.
«За 105 днів повномасштабної війни росія використала проти українських міст вже більше 2600 різних ракет, більшість із них - проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти житлових будинків», - сказав Зеленський.
Він нагадав, що одна з цих російських ракет убила в Одесі одразу трьох людей: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю, три покоління однієї родини.
«Кірі був лише місяць, коли росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу росії?», - підкреслив Президент.
Як повідомлялося, в Україні за час повномасштабної збройної агресії російська федерація вбила 263 дитини, 488 – дістали поранення.