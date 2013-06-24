З 24 лютого до 23 липня цього року щонайменше 183 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу російської федерації. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на інформацію за результатами моніторингу Державноої служби України з етнополітики та свободи совісті.

Зокрема, зруйновано церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України.

Зі 183 пошкоджених споруд – 5 мусульманські, 5 юдейські, решта 173 християнські.

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (45) та Луганській (40) областях. Після них ‒ Київська (34) та Харківська (25) області.

Нагадаємо, моніторинг релігійних споруд, що зазнали пошкоджень, здійснює Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у співпраці з Майстернею академічного релігієзнавства (МАР).

Важливо: інформацію і світлини ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення рф до України для релігійних спільнот просимо надсилати на religion@dess.gov.ua. Контактний номер: +380 97 705 38 57.