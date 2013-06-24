МЗС рф опублікувало «чорний список» з 29 британських журналістів і 20 осіб, пов'язаних з оборонним комплексом Британії.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на сайт МЗС рф.

Заявлено, що ці заходи вжито «у зв'язку з антиросійськими діями уряду Британії щодо запровадження персональних санкцій стосовно провідних журналістів нашої країни та керівників компаній вітчизняного оборонного комплексу».

На думку російського зовнішньополітичного відомства, британські журналісти, які ввійшли до списку, причетні до «навмисного поширення неправдивої й односторонньої інформації про росію та події в Україні та на Донбасі» та «розпалювання русофобії в британському суспільстві». До списку потрапили журналісти Бі-бі-сі, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

Також заявлено, що серед 20 осіб, пов'язаних з оборонним комплексом Британії, є ті, хто бере участь в ухваленні рішень про постачання озброєнь в Україну. При цьому МЗС рф заявляє, що цією зброєю українська сторона «вбиває мирне населення і знищує цивільну інфраструктуру» своєї країни. У списку опинилися заступник міністра оборони Джеремі Марк Квін, командувач ВМС і начальник штабу ВМС Бенджамін Джон Кі, командувач ВПС Майкл Вігстон, керівництво групи компаній BAE Systems і керівництво компанії Thales UK, три депутати Палати громад британського парламенту.

Як повідомлялося, 16 квітня влада росії заборонила в'їзд у країну главі британського уряду Борису Джонсону та ще 13 політикам і міністрам Великої Британії.