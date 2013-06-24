Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із засудженням спроб росії анексувати захоплені території України та заявив, що кремль вдається до небезпечної ескалації, що драматично вплине на весь світ

Про це йдеться в офіційній заявігенсека ООН, оприлюдненій у п’ятницю, передає Укрінформ.

«Статут ООН є чітким. Будь-яка анексія території держави іншою державою шляхом загрози або застосування сили є порушенням принципів статуту ООН і міжнародного права»,- наголосив генсек.

Він підкреслив, що російська федерація як один із п’яти постійних членів Ради безпеки «несе особливу відповідальність за дотримання статуту ООН.

«Будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме правового значення і заслуговує на засудження. Це неможливо узгодити з міжнародно-правовою базою»,- наголосив Гутерреш.

Він підкреслив, що росія зараз виступає проти всього, що відстоює міжнародна спільнота.

«Зневажає цілі та принципи ООН. Це – небезпечна ескалація. Цьому не може бути місця в сучасному світі. Це не повинно бути прийнято», - підкреслив генеральний секретар.

Він зауважив, що позиція ООН залишається однозначною: «Ми повною мірою віддані суверенітету, єдності, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів згідно з відповідними резолюціями ООН».

Крім того, Гутерреш наголосив, що так звані «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України проводилися під час активного збройного конфлікту й поза межами правового та конституційного поля України. «Це не можна назвати справжнім волевиявленням народу», - акцентував він.

Генсек ООН також підкреслив, що будь-яке рішення рф просувати далі свою позицію збільшує загрози перспективам миру.

«Це продовжить драматичний вплив на світову економіку, особливо на країни, що розвиваються, і завадить нашій здатності доставляти життєво необхідну допомогу по всій Україні та за її межами», - зазначив Гутерреш.

Він заявив, що настав час відійти від краю прірви.

«Зараз як ніколи ми повинні працювати разом, щоби покласти край цій руйнівній і безглуздій війні та підтримувати статут ООН і міжнародне право»,- підсумував генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, у п’ятницю в кремлі відбулася церемонія«прийняття до складу росії» маріонеткових утворень «днр» та «лнр», а також загарбаних армією рф територій Херсонської та Запорізької областей України.