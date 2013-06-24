Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у неформальному засіданні міністрів енергетики ЄС, яке присвячене питанням розвитку енергетичної інфраструктури.

«Атаки на енергетичну інфраструктуру є безпрецедентними як для України, так і для всього світу. Українська енергетична інфраструктура – система передачі електроенергії, газотранспортна система, підземні сховища газу – вже давно є частиною загальної європейської енергетичної системи, а тому будь-яка атака на українську енергетику ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС. Саме тому мають бути знайдені нестандартні відповіді на безпрецедентні виклики, з якими має справу Україна», - наголосив Галущенко.

Очільник Міненерго поінформував колег про масовані обстріли російською федерацією критичної енергетичної інфраструктури України, а також про заходи, які вживаються для подолання їх наслідків.

«Ворог модифікував тактику та озброєння, яке застосовує. Цілями останніх атак були об’єкти теплової та гідрогенерації, тобто маневрові потужності, а також система передачі електроенергії, а саме автотрансформатори та підстанції. Росіяни хочуть досягнути повного блекауту України. Тому дуже важливо консолідувати наші зусилля для того, щоб протистояти російській агресії наступної зими», - зазначив Галущенко.

Міністр акцентував, що у межах підготовки до наступного опалювального сезону потрібно не тільки відновлювати пошкоджені об’єкти, але і нарощувати потужності балансуючої і розподіленої генерації.

Галущенко подякував колегам за гуманітарну допомогу та внески до Фонду підтримки енергетики України, які наразі сягнули понад 410 мільйонів євро.

Міністр також поінформував колег про потреби української енергетики у відновленні та закликав держави-члени ЄС надати Україні допомогу у розвитку розподіленої генерації, а також прискорити впровадження проєктів відновлюваних джерел енергії.

Окрему увагу було приділено важливості збільшення існуючих лімітів транскордонної торгівлі електроенергією між Україною та іншими державами ENTSO-Е.

У контексті підготовки до наступної зими обговорювалися питання завершення контракту на транзит російського газу. Галущенко розповів учасникам засідання про російські атаки на українську газову інфраструктуру та відзначив важливість українських ПСГ для забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Джерело: Укрінформ