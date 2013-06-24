росіяни мусять відповідати за масштабну екологічну катастрофу в Керченській протоці. Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила під час онлайн-зустрічі з міністром довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчею Фекетом та в.о. міністра навколишнього середовища та води Болгарії Петаром Дімітровим. Вони обмінялись інформацією та скоординували подальші дії.

«За попередніми оцінками Державної екологічної інспекції, витік мазуту орієнтовно завдав екосистемі Чорного моря шкоди на понад 14 мільярдів доларів США. Вона змінюватиметься після уточнення даних катастрофи», — повідомила Світлана Гринчук.

Міністри довкілля Румунії та Болгарії поділилися інформацією про наслідки аварії. Нині чекають на поліпшення погодних умов для отримання якісних супутникових знімків, необхідних для аналізу ситуації та більш детального моделювання.

У понеділок відбулася міжвідомча нарада за участю фахівців Міндовкілля, Мінінфраструктури, МЗС, Мін’юсту, Українського наукового центру екології моря, Державної екологічної інспекції, Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, ДП «Адміністрація морських портів України».

«Кожен із залучених органів активно працює над формуванням доказової бази та оцінюванням масштабів екологічної катастрофи. Основні зусилля спрямовано на документування фактів забруднення, моделювання його поширення та оцінку впливу на екосистеми», — зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, вже підготовлено звернення до Секретаріату Комісії із захисту Чорного моря від забруднення з повідомленням про інцидент і пропозицією скликати позачергове засідання комісії та провести незалежну експертизу стану вод, донних осадів і морської екосистеми.

Джерело: Міністерство екології та природних ресурсів