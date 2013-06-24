російська армія вбила в Україні 428 дітей та 817 поранила.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Станом на ранок 20 жовтня 2022 року більше ніж 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
18 жовтня внаслідок обстрілу військами рф Бахмута Донецької області була поранена 2-річна дівчинка.
Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом Слов’янська Донецької області дістала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами росіїпошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, у звільненому від росіян Лимані Донецької області поліція ексгумувала тіла п'ятьох вбитих дітей. Попередньо встановлено, що всі вони загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів.