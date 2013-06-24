Про умови здачі в полон російські військові можуть дізнаватися через соціальні мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, сайт українського державного проєкту "Хочу жить", через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон Збройним силам України, заблокований у рф.

Для російських військових, які хочуть здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дізнатись умови, на яких можна здатись у полон, росіяни можуть у представників українського командування за телефонами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84, або через телеграм-бот “Хочу жить”.

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні родичі.

Полоненим росіянам гарантується утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, у відеозверненні 15 жовтня Президент Володимир Зеленський закликав здаватися в полон росіян, які не хочуть брати участь у злочинній війні проти України.