росія вторглася в Україну та обірвала життя 133 українських спортсменів і тренерів.

Як передає Укрінформ, про це поінформував міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зазначається, що 133 спортсмени та тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

«Ми ніколи вас не забудемо і ніколи не пробачимо ворогу. Виборюємо перемоги заради пам’яті про наших Янголів», - наголосив Гутцайт.

Міністерство молоді та спорту України спільно зі Спортивним комітетом України створили відеоролик «Янголи спорту».

Нагадаємо, раніше Гутцайт заявив, що російська армія зруйнувала і пошкодила 100 спортивних об’єктів на території України. Повністю або частково знищено 16 спортивних споруд. За його словами, сума збитків попередньо досягла 130-140 млн доларів.