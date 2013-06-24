В Україні через повномасштабну агресію росії постраждали 1133 дитини, з них 384 загинули і ще 749 зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Станом на ранок 14 вересня 1133 дитинипостраждали. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 393, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Під час фіксації злочинів стало відомо про загибель 12 березня 4-річного хлопчика через обстрілів Маріуполя.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Лозовій Харківської області війська рф 13 вересня ракетними ударами знищили школу і дитсадок, пошкоджені амбулаторія та приватні домоволодіння.