російська армія вбила в Україні 440 дітей та ще 847 дітям завдала поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більше ніж 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії російської федерації.За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 24 листопада 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32.

23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором Києва загинула неповнолітня. Поранення отримала 17-річна дівчина.

Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення напередодні у смт. Антонівка Херсонської області через потрапляння ворожого снаряду в автомобіль.

23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом Вишгороду Київської області поранено шестеро дітей віком 5 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.