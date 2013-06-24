У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники зруйнували територію археологічного об'єкта «Поселення Кальміус».

Про це в Телеграміповідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідні фотографії руйнувань, передає Укрінформ.

«Окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об'єкта місцевого значення «Поселення Кальміус». рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археологіїта культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий «руський світ», - йдеться у повідомленні.

Археологічний об’єкт «Поселення Кальміус» - багатошарове поселення - знаходиться на місці правого берега річки Кальміус у межах: початок вулиці Георгіївської, вул. Італійська, віл. Малофонтанна, спуск Малофонтанний. Складається з культурного шару потужністю понад 2 м. Поселення виявлено у 2010 році. Розкопки проводилися під керівництвом В.М. Горбова Археологічною експедицією Маріупольського краєзнавчого музею за участю волонтерів у 2010 – 2012, 2014, 2015 роках. На площі 257 кв.м було досліджено поселення доби неоліту, яке пов’язане зі всесвітньо відомим археологічним пам’ятником «Маріупольський неолітичний могильник» V тис. до н.е: залишки глинобитного будинку періоду Хазарського каганату та приміщень доби козацтва, а також міської бруківки.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.