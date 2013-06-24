Неурядова організація Conflict Observatory, яка діє за підтримки уряду США, встановила на основі збору інформації та супутникових знімків, що від початку російського вторгнення Україна втратила кожне шосте зерносховище.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації за результатами останнього дослідження, передає Укрінформ.

«Приблизно кожне шосте українське сховище зернових (або 15,73% від загальної кількості) – силоси, елеватори, бункери для зерна та склади для зберігання зерна й насіння, таких як пшениця, ячмінь та соняшник, були знищені, пошкоджені росією й підпорядкованими їй силами або потрапили під їхній контроль від початку вторгнення 24 лютого»,- зауважується в підсумках дослідження.

Крім того, інших пошкоджень зазнали набагато більше об’єктів. Загалом, були вивчені супутникові знімки 344 об'єктів в Україні, й приблизно 75 із них мають видимі пошкодження.

За міжнародним правом, навмисне й невибіркове знищення інфраструктури, де зберігаються врожаї, можуть вважатися воєнним злочином, а також злочином проти людяності, нагадали в організації.

У зв’язку із виходом незалежного звіту, Державний департамент США, який підтримує діяльність Conflict Observatory, виступив у четвер із закликом продовжити вивчення ситуації у цій сфері за допомогою доступних механізмів.

«Сполучені Штати продовжать тверду підтримку України, яка захищає свою свободу заради власного народу та людей в усьому світі, що покладаються на врожай українських сільськогосподарських угідь. Наша підтримка України залишається непохитною»,- підкреслили в американському відомстві.

Нагадаємо, через блокаду портів та залишки минулорічного врожаю українські аграрії змушені скоротити посівні площі озимої пшениці та ячменю.