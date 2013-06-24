російські війська вже зруйнували та пошкодили 100 спортивних об'єктів на території України. Сума збитків сягає орієнтовно 130-140 млн доларів. Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає Урядовий портал.

Зокрема, 16 знищено повністю або частково, 84 — мають пошкодження різного ступеню. Найбільше об’єктів (44) зруйновано на Донбасі, який російські окупаційні війська прийшли «визволяти».

«Ворог знищує цивільну інфраструктуру, якою є й спортивна, цілеспрямовано і цинічно. Так він намагається зламати нашу економіку, зламати нас самих — залякати і зневірити. Але не нічого в них не вийде. Спорт в України був, є і буде завжди», — написав Вадим Гутцайт.

Він наголосив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського спільно з командами Офісу Президента України і Уряду Мінмолодьспорту продовжить будувати сучасні спортивні бази світового рівня, як це було в минулі роки. В 2020-2021 роках в Україні побудовано та реконструйовано 171 об’єкт: 7 басейнів, 42 стадіони, 80 спортивних майданчиків, 40 спорткомплексів, 2 льодові арени.

У рамках проекту Президента України Володимира Зеленського «Активні парки — локації здорової України» вже створено 691 локацію. В різних областях з’явилося 14 «спортивних магнітів» з 25-ти передбачених однойменною програмою Президента України.

Щоби відбудувати зруйновані і пошкоджені війною спортивні об’єкти, Мінмолодьспорту в рамках ініціативи Президента України UNITED 24 вже відкрило спецрахунок в НБУ для збору пожертв.

«Відновимо все і зробимо ще кращим. Нам в цьому допоможе весь світ. А росія за свої злочини на десятиліття буде ізольована і законсервована в середньовіччі», — наголосив Вадим Гутцайт.