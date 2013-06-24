Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина взяла участь у засіданні Комітету з питань демократії та безпеки весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 29 червня у Вільнюсі.

Під час виступу вона розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні, що стрімко погіршується. Зокрема, урядовиця зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули десятки тисяч мирних жителів. Майже 220 тисяч людей втратили домівки. росія системно порушує основні принципи міжнародного гуманітарного права та права людини.

«Усвідомлюючи, що не зможе перемогти у війні, росія свідомо намагається знищити Україну, спричиняючи величезну гуманітарну катастрофу, — наголосила вона. — Ми закликаємо визнати росію державою — спонсором тероризму».

Урядовиця розповіла парламентарям держав-членів НАТО про репресії та терор російських сил проти українців на окупованих територіях. Так, російські війська грабують місцевих жителів та гуманітарні конвої на окупованих територіях. Не зумівши придушити опір місцевого населення, загарбники розгорнули репресії — жорстоко переслідують місцевих лідерів, журналістів та активістів, вважаючи, що ліквідація українських місцевих еліт зламає опір і гарантує лояльність до росії.

«Ми вдячні нашим партнерам за надану гуманітарну підтримку Україні та розміщення українських біженців, за всю фінансову й технічну допомогу, оперативно надану Україні. Це зміцнює нашу стійкість, але нам потрібно більше: активніше залучення міжнародних організацій до надання гуманітарної допомоги, створення гуманітарних коридорів, забезпечення доставлення допомоги до медичних закладів, постачання критично важливого продовольства для мирного населення. Ми розраховуємо в цьому на допомогу країн та провідну роль НАТО», — цитує слова Ольги Стефанішиної служба віцепрем’єра.