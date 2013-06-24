За час повномасштабного вторгнення в Україні зазнали руйнувань понад 850 об’єктів культурної спадщини. Про перспективи відновлення та заходи щодо їхнього подальшого збереження т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів в інтерв’ю Укрінформу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми впроваджуємо нову філософію: не просто відновити пам’ятки в об’єктно-просторових характеристиках і в естетиці, яка була до моменту руйнування, ми прагнемо на основі пам’яток створити туристичні центри. Це означає, що, окрім пам’ятки, ми маємо створити інфраструктуру навколо. Уже є міжнародні партнери, які допоможуть нам у цьому. Більше того, вже сформовано фінансовий ресурс і концепції відновлення», — сказав він.

Також т. в. о. Міністра розповів про успіхи у судах щодо повернення споруд Києво-Печерської та Почаївської Лаври й заповідника «Чернігів стародавній» під контроль держави, співпрацю України з ЮНЕСКО, протидію російським ІПСО, повернення «Скіфського золота».