Заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач провів зустріч з заступником Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модьором. Розбудова автомобільних пунктів пропуску та покращення транспортного сполучення стали ключовою темою перемовин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“У питанні кордону ми маємо дуже продуктивну співпрацю з Угорщиною. За останні чотири місяці це вже третя зустріч з угорськими колегами в Україні, де ми детально проговорюємо подальші кроки співпраці. Лише у грудні завдяки спільним зусиллям ми запустили рух порожніх вантажівок на пункті пропуску “Лужанка – Берегшурань”, де вже проїхало понад 500 вантажівок. Зараз же активно працюємо над відкриттям пасажирського пункту “Велика Паладь – Надьгодош”. Окремо також зафіксували подальшу роботу над пошуком фінансування важливих інфраструктурних проектів, перелік яких ми спільно погодили. Вдячний колегам та постійну співпрацю для розвитку спільного кордону”, – наголосив Сергій Деркач.

Заступник Міністра розвитку громад та територій також проінформував колег про статус підготовки до подальшої реконструкції пункту пропуску “Лужанка – Берегшурань”. Фінансування відповідних заходів здійснюється за рахунок грантових коштів Європейського Союзу за програмою “Механізм сполучення Європи”.

Під час зустрічі сторони обговорили необхідність реконструкції мосту через річку Тиса в пункті пропуску "Чоп-Захонь" та узгодили подальші кроки з підготовки спільного проєкту для залучення фінансування.

Також, учасники зустрічі обговорили можливості пришвидшення оформлення транспорту у пункті пропуску “Чоп – Захонь” для збільшення пропускної спроможності завдяки підвищенню ефективності роботи контрольних служб.