У межах візиту на Одещину віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба відвідав пункт пропуску «Рені — Джурджулешть» на кордоні з Молдовою. Це один із ключових логістичних вузлів, що поєднує Україну з Молдовою та румунськими портами.

Олексій Кулеба провів нараду із представниками Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

«Під час великої війни пункти пропуску стали не лише інфраструктурними об’єктами, а й стратегічною частиною нашої логістики. Вони забезпечують надійний шлях для перевезення товарів, гуманітарної допомоги і зміцнення зв’язків з партнерами.

Завдяки впровадженню спільного українсько-молдовського контролю перетин кордону став швидшим на 30% для легкових автомобілів та автобусів. Зручність для людей та ефективність для бізнесу — наші пріоритети. Розбудова кордону — це внесок у нашу економіку, національну безпеку та євроінтеграцію України», — зазначив Олексій Кулеба.

Під час наради обговорили вже виконані на прикордонних пунктах пропуску роботи: відновлення адміністративної будівлі, очисних споруд та систем водопостачання; благоустрій території та модернізацію зовнішнього освітлення; створення зеленого коридору, який скорочує кількість зупинок для вантажівок, що прямують до румунських портів.

Окремо окреслили стратегічні для розвитку пунктів пропуску завдання на найближче майбутнє, а саме: створення сервісної зони для вантажівок; збільшення кількості смуг руху та розбудову інфраструктури за підтримки ЄС та Міжнародної організації з міграції.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій