Для України розвиток людського капіталу — це питання національної стійкості і безпеки. Щодня українці змушені долати руйнівні наслідки війни, тому підтримка людини в такій ситуації стає пріоритетною для держави. Мінсоцполітики фокусує увагу на розробленні реформ, які стимулюють розвиток стійкості українців та допомагають їм повернутися до економічної незалежності. На цьому вкотре наголосила в Берліні міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Ми формуємо комплексну стратегію демографічного розвитку, щоб бути країною, в якій хочеться жити і куди хочеться повертатися. Наша мета — розвинути потенціал кожного українця, надати найнеобхідніші послуги тим, хто цього потребує, і допомогти вийти із кризи в економічну самостійність. Дякуємо партнерам, які надають нам фінансову та технічну підтримку для розбудови стійкої системи соціального захисту», — наголошує вона.

У фокусі сьогодення — людський вимір, а саме соціальне відновлення та розвиток людського капіталу. Тож Мінсоцполітики працює над забезпеченням успішного майбутнього для України, яке базується на відновленні фізичного та ментального здоров’я. Зокрема це нова психосоціальна послуга з формування життєстійкості.Програма життєстійкості розпочалася лише цього року, але до неї долучилися вже понад 200 громад.

А ще особливу увагу нині приділяють формуванню культуриактивного довголіття: розпочато реформу солідарної пенсійної системи і триває підготовка накопичувальної.

Окрім того, Оксана Жолнович наголошує, що, об’єднавши зусилля з партнерами, можна побудувати стійке й успішне майбутнє для України.

«Закликаю всіх інвестувати в розвиток людського капіталу в Україні, бо це також про безпеку всієї Європи і світу, якісну продукцію, яка годує мільйони людей, технології та інноваційні моделі, які дають усім нам змогу стати сильнішими», — цитує свого міністра Мінсоцполітики.